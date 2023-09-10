«Энергоатом» подписал с компанией из США договор по урану

Украинская компания «Энергоатом» совместно с американской ConverDyn подписали меморандум о конверсии урана. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«В рамках Всемирного ядерного симпозиума 2023, который проходил в Лондоне, президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и президент американской компании ConverDyn Малкольм Критчли подписали соглашение о конфиденциальности и меморандум о взаимопонимании в сфере конверсии урана», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что документ нацелен на поддержку в увеличении собственной добычи урана на украинском Восточном горно-обогатительном комбинате.

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что национальная компания «Энергоатом» получила первую партию американского ядерного топлива, изготовленного американской компанией Westinghouse. По его информации, «Энергоатом» впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Украина также подписала договоры о сотрудничестве со Словакией, Финляндией и Чехией. Галущенко отметил, что таким образом была поставлена точка в монополии РФ на этом рынке.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.