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Министр назвал факторы, которые усугубляют ситуацию на топливном рынке РФ

Минэнерго: текущие проблемы на рынке топлива не связаны с корректировкой демпфера

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Евгений Переверзев/РИА «Новости»

Министр энергетики Николай Шульгинов прокомментировал текущую ситуацию на российском рынке топлива на полях ВЭФ. По его словам, осложнения сейчас в большей степени связаны с курсом валют и проблемами у НПЗ, нежели с корректировкой топливного демпфера. Об этом сообщает «Прайм».

«Ситуация на оптовом рынке сейчас больше усугубляется другими факторами: валютным курсом, внеплановой остановкой ряда НПЗ. Рассчитываем, что они уже сегодня-завтра начнут возвращаться в строй», — сказал Шульгинов.

Напомним, 1 сентября вступили в силу поправки, сокращающие вдвое выплаты нефтекомпаниям из бюджета по демпферу. Эксперты предупреждали, что это приведет к росту оптовых цен на топливо.

Топливный демпфер призван сдерживать цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке России. Минэнерго подчеркивает, что следит за ситуацией и готово оперативно реагировать.

Ранее российские нефтяники пообещали в необходимом объеме снабдить аграриев топливом.

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