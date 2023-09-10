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В августе РФ нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию

Россия в августе нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США

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AP

В августе Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое превысив объемы поставляемых нефтепродуктов из США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

По информации агентства, объем закупок увеличился в 2,1 раза и составил 920 тысяч тонн. Стоимость закупок возросла до $672,8 млн.

Отмечается, что для России такие показатели являются абсолютным рекордом как в денежном выражении, так и в абсолютном.

США являлись вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, но объем американского экспорта сократился до 311,3 тыс. тонн.

До этого посол Филиппин в РФ Игорь Байлен рассказывал, что Манила заинтересована в импорте российских нефтепродуктов. Власти Филиппин готовы обсудить вопрос импорта нефтепродуктов в октябре в рамках торгово-экономической комиссии.

Посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес сообщал, что Бразилия нарастила закупку российских нефтепродуктов.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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