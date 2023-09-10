Работников финской железной дороги планируют сократить из-за финансовых проблем

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может пойти на сокращение работников, пишет журнал Tekniikka&Talous со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно данным, приведенным в релизе, причинами финансовых сложностей стали инфляция, спад в тяжелой промышленности, прекращение сообщения с Россией и последствия пандемии COVID-19. Все эти факторы негативно влияют на рентабельность компании.

«Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции», — пояснила генеральный директор компании Элис Маркул.

Отмечается, что, по предварительным данным, необходимо сократить 80 рабочих. На данный момент в VR работает 1200 человек.

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