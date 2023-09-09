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«Ситибанк» закроет единственный филиал в Екатеринбурге

Citigroup: «Ситибанк» закроет единственный филиал в УрФО и ПФО

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Depositphotos

Американский «Ситибанк» заявил (входиn в корпорацию Citigroup) о закрытии единственного филиала в Уральском и Приволжском федеральных округах. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов АО КБ «Ситибанк», включая обслуживание в банкоматах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Ситибанк» намерен демонтировать все свои банкоматы, расположенные на территории России, до конца 2023 года. Как указано в заявлении, процесс прекращения обслуживания клиентов в банкоматах уже начался. При этом представители организации подчеркнули, что в настоящее время большинство финансовых операций можно совершить через мобильное приложение.

В апреле 2021 года американский конгломерат Citigroup объявил о намерении уйти с рынков розничного бизнеса в 13 государствах, включая Россию. Тогда представители компании связали принятие данного решения с обновлением стратегии работы организации.

В октябре 2022 года кредитная организация сообщила, что планирует завершить сворачивание своего российского бизнеса к апрелю 2023 года. После этого «Ситибанк» прекратил оказывать клиентам ряд услуг, в том числе отказался от продления программы лояльности и запретил открывать новые сберегательные счета.

Ранее сообщалось о временном прекращении приема и покупки долларов и евро в кассах «Ситибанка».

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