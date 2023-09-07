Глава Минфина Украины заявил, что страна сама покрывает только военные расходы

Глава Минфина Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада» заявил, что страна самостоятельно может покрыть только военные расходы, а остальное финансируется ее партнерами.

«Сектор безопасности и обороны мы закрываем самостоятельно. Все остальные расходы, я подчеркиваю, все остальные расходы мы финансируем за счет наших партнеров, за счет средств, которые мы получаем из-за границы», — сказал министр.

По его словам, все налоги и сборы в стране сейчас направляют на военную сферу.

До этого подавший в отставку министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что день боевых действий в стране стоит Киеву $100 млн.

1 сентября стало известно, что военный налог для физических лиц на Украине могут увеличить в три раза с 1 января 2024 года.

Военный сбор на Украине был введен с 3 августа 2014 года как вид налогообложения доходов физлиц. Его размер составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.