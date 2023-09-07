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В мире впервые с 2018 года стало меньше мультимиллионеров

Wealth-X: высокие ставки и инфляция сократили число мультимиллионеров на 5,4%

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Depositphotos

По подсчетам аналитиков в 2022 году в мире впервые с 2018 года сократилось число мультимиллионеров — людей с состоянием свыше 30 млн долларов. Об этом сообщает исследовательская компания Wealth-X.

Как отмечается в докладе Wealth-X, всего в прошлом году в мире насчитывалось 395 070 мультимиллионеров — на 5,4% меньше, чем в 2021 году. Их совокупное состояние сократилось на 5,5% и составило 45,4 трлн долларов.

Снижение числа сверхбогатых людей произошло в большинстве регионов мира, за исключением Латинской Америки и Ближнего Востока. Главной причиной стала высокая инфляция, рост ставок центробанков, снижение фондовых индексов и замедление экономики Китая из-за локдаунов.

В США мультимиллионеров стало меньше на 4%, до 142 990 человек, в Китае — на 7,1%, до 47 190 человек. Во Франции их численность сократилась на 11,9%. Единственной крупной страной, где отмечен рост, стала Индия.

Среди городов лидером по количеству мультимиллионеров остается Гонконг, несмотря на снижение их числа на 23%. Далее следуют Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

В 2022 году Норвегию покинуло рекордное за 13 лет число миллиардеров из-за повышения налога на богатых.

Ранее РФ вошла в список стран, которые в 2022 году смогли увеличить свое благосостояние.

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