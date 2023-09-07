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В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку только по месту прописки

Депутат Колунов предложил выдавать льготную ипотеку только по месту прописки

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России нужно изменить условия получения льготной ипотеки и субсидировать покупку жилья только там, где прописан заемщик, чтобы решать реальные жилищные проблемы россиян, а не помогать им инвестировать. Об этом телеканалу «360» сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По мнению депутата, жилищные проблемы граждан могут возникнуть только там, где они проживают, а не в других регионах. В связи с этим он призвал государство прекратить субсидировать ипотечные программы тем, кто хочет просто вложить деньги в недвижимость.

«Выдавать субсидированную ипотеку необходимо только по месту жительства. Московская прописка — покупай в Москве, государство поможет, Курская — в Курске, но ситуации, когда прописка в Курске, но ипотека в Москве, быть не должно!» — считает Колунов.

Он добавил, что в ряде регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи, льготная ипотека пользуется большим спросом и «приводит к росту цен на жилье и перегревает рынок».

5 сентября вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев говорил, что льготная ипотека после возможного решения правительства России повысить минимальный первоначальный взнос по ней с 15% до 20%, а также снизить размер субсидии для банков продолжит пользоваться спросом, но немного подорожает.

Ранее эксперт назвал причину ужесточения правил выдачи льготной ипотеки.

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