Крупнейший банк страны профинансировал строительство семи новых школ в России

В России открылись 7 новых школ, строительство которых профинансировал Сбер. Общий размер выделенных банком кредитных средств составил 10,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Так, 3 школы построили в Татарстане и по одной в Пермском крае, ХМАО – Югре, Самарской и Калужской областях. Все эти учебные заведения в общей сложности рассчитаны на 8,3 тысячи мест. 6 проектов из 7 реализовали в рамках госпрограммы «Развитие образования» по концессионной модели.

В Сбере отметили, что начиная с января 2022 года с привлечением заемных средств компании построено уже 14 школ на 12 тыс. мест. Банк предоставил финансирование на строительство этих объектов в размере 12,3 млрд рублей.

За все время участия Сбера в таких проектах введена в эксплуатацию 21 школа для 20 тыс. учеников в 8 регионах — на это банк выделил 22,5 млрд рублей.

Во всех случаях использовались коробочные решения Сбера — набор типовой документации, который сокращает сроки и затраты на подготовку концессионного проекта, пояснили в компании.