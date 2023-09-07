Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанк назвал причину роста зарплат в России

Центробанк назвал дефицит рабочей силы главной причиной роста зарплат в России

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

С января по июнь 2023 года в России резко увеличился спрос на рабочую силу, на проблему с наймом персонала пожаловались почти 80% компаний. Об этом говорится в докладе Центробанка (ЦБ) «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Регулятор назвал эту ситуацию главной причиной роста зарплат. Больше половину компаний пытаются удержать или привлечь новых работников за счет большего дохода.

На отдельных предприятиях зарплаты увеличил на 20-27%. Около 30% компаний планируют вновь повысить расходы на зарплаты к концу 2023 года. Наименьшие изменения в зарплате в положительную сторону произошли у работников предприятий торговли, сектора услуг, добычи полезных ископаемых и предприятий сельского хозяйства.

В то же время загрузка рабочей силы в промышленности достигла максимальных показателей за всю историю наблюдений. Это произошло благодаря государственным заказам и попыткам импортозамещения в связи с уходом из России иностранных компаний.

В конце августа Росстат сообщил, что средняя зарплата в России увеличилась на 14% и достигла ₽76,5 тысячи.

Ранее в Минэкономразвития назвали опасной рекордно низкую безработицу в РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях