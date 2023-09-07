Центробанк назвал причину роста зарплат в России

С января по июнь 2023 года в России резко увеличился спрос на рабочую силу, на проблему с наймом персонала пожаловались почти 80% компаний. Об этом говорится в докладе Центробанка (ЦБ) «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Регулятор назвал эту ситуацию главной причиной роста зарплат. Больше половину компаний пытаются удержать или привлечь новых работников за счет большего дохода.

На отдельных предприятиях зарплаты увеличил на 20-27%. Около 30% компаний планируют вновь повысить расходы на зарплаты к концу 2023 года. Наименьшие изменения в зарплате в положительную сторону произошли у работников предприятий торговли, сектора услуг, добычи полезных ископаемых и предприятий сельского хозяйства.

В то же время загрузка рабочей силы в промышленности достигла максимальных показателей за всю историю наблюдений. Это произошло благодаря государственным заказам и попыткам импортозамещения в связи с уходом из России иностранных компаний.

В конце августа Росстат сообщил, что средняя зарплата в России увеличилась на 14% и достигла ₽76,5 тысячи.

Ранее в Минэкономразвития назвали опасной рекордно низкую безработицу в РФ.