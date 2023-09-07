В российских аптеках сократился ассортимент импортных лекарств

За год ассортимент импортных лекарств в аптеках сократился на 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования аналитической компании DSM Group.

По информации компании, ассортимент импортных лекарств в отечественных аптеках сокращается с 2020 года. Эксперты связывают это со спросом на более дешевые российские аналоги.

Согласно результатам исследования, перечень импортных лекарств в российских аптеках включается в себя 6,4 тыс. позиций по итогам первых семи месяцев 2023 года. Этот показатель на 20,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу июля 2022 года в российских аптеках было доступно 7,7 тыс. импортных препаратов.

Отмечается, что за пять лет ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился почти на 36%.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что спрос на биодобавки, которые применят при похмельном синдроме, вырос более чем на 55% с начала 2023 года.

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