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В Минсельхозе РФ оценили объем собранного в России зерна

Глава Минсельхоза РФ Патрушев сообщил, что в России собрали 112 млн тонн зерна

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

На текущий момент в России собрано 112 млн тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«По другим культурам сбор также ведется достаточно динамично. В целом, по всем сельхозкультурам рассчитываем выйти на показатели, превышающие среднемноголетние значения», — отметил министр.

30 августа Минсельхоз РФ сообщил, что уборочная кампания в целом по России перешла «экватор». По графику идет уборка зерна, а также других культур, в том числе картофеля, сахарной свеклы, рапса и овощей.

В министерстве допускали, что по итогам 2023 года в России будет собрано 123 млн тонн зерна, но не исключали повышения прогноза.
Россия в прошлом году обновила рекорд валового сбора зерна. Всего было собрано 157,676 млн тонн, что на 29,9% больше по сравнению с годом ранее. Пшеницы было собрано 104,237 млн тонн — на 37% больше, чем в 2021 году.

По данным Российского зернового союза, с 1 по 27 августа этого года Россия нарастила экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки составили 6,4 млн тонн зерновых. За два месяца нового сезона, июль – август, Россия поставляет на мировой рынок на 45% больше пшеницы, чем годом ранее — 10,6 млн тонн. Больше всего зерна направляется в Алжир, а не Египет, как раньше. В странах Латинской Америки и Африки резко вырос спрос на российскую продукцию.

Ранее во Франции признали, что Россия доминирует на рынке зерна.

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