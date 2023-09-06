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Решетников назвал рекордно низкую безработицу в РФ опасной

Решетников назвал уровень безработицы в 3% аномальным для России

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Крайне низкая безработица в России является тормозом для роста экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме социальных инноваций регионов. Его слова приводит агентство Интерфакс.

По его словам, уровень безработицы в 3% — «аномально низкий» для РФ. Это приводит к опережающему росту зарплат на фоне дефицита рабочей силы. Решетников отметил, что дефицит кадров носит как количественный, так и качественный характер. Это серьезный вызов для экономики, подчеркнул министр.

«Нам придется решать вопрос миграционный. Мы находимся в Евразийском экономическом пространстве, у нас открытой рынок труда. И, конечно, вызовы последних полутора лет говорят о том, что есть большой отток населения. Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику», — прокомментировал Решетников тему миграционной политики.

Кроме этого, он назвал в качестве возможных мер тиражирование механизмов повышения производительности труда и внедрение искусственного интеллекта.

В июле 2022 года уровень безработицы в России опустился до исторического минимума в 3%.Показатель не опускался ниже 3,1% с 1991 года.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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