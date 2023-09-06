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В Анкаре рассказали о переговорах по переподключению РСХБ к SWIFT

РИА Новости: переговоры по переподключению РСХБ к SWIFT идут сложно

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Reuters

Переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно, полная картина станет ясна после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ЕС и ООН соответственно на полях саммита «Большой двадцатки» и Генассамблеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который участвует в турецкой технической делегации по «зерновому коридору».

По его словам, в данный момент рано делать окончательные выводы, полная картина станет ясна во время сентябрьских визитов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН и в Нью-Дели на саммит G20. Эрдоган планирует обсудить данную тему с западными лидерами и руководством всемирной организации.

«После этих переговоров и обсуждений, думаю, появится полная картина», — рассказал источник.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН предложила способ оплаты российского зерна для того, чтобы возобновить зерновую сделку.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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