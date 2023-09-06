В России предложили запретить деятельность МФО

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект, предлагающий запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в России. Об этом сообщает газета «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он предусматривает признание утратившим силу закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

«Актуальность отмены обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию», — сказано в тексте документа.

Отмечается, что по итогам 2022 года займы от микрофинансовых компаний взяли более 17 млн россиян (+3,1 млн к концу 2021 года) на 608 млрд рублей. Согласно тексту пояснительной записки, около 20% граждан обращаются в МФО ввиду низкого дохода, непостоянного места работы или отсутствия филиалов крупных банков в населенном пункте, где они проживают. При этом с 1 января 2023 года в России действуют новые правила выдачи необеспеченных кредитов и займов.

Авторы законопроекта также отмечают, что около 40% таких заемщиков имеют испорченную кредитную историю. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, МФО приводят «к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере».

До этого Миронов сообщал, что законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций будет внесен в Госдуму на этой неделе. По его словам, полного отказа от микрофинансирования не предполагается. Согласно проекту, микрозаймы могут существовать в виде меры социальной поддержки под эгидой государства. То есть когда на базе банков с госучастием запускается линия социальных микрозаймов по ставке не выше 5% — для малоимущих, пенсионеров, семей с детьми.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, на что россияне чаще всего берут микрозаймы.