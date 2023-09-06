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Минфин в семь раз увеличит закупки валюты

Минфин с 7 сентября в семь раз увеличит закупки валюты до ₽13,15 млрд в день

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов Российской Федерации с 7 сентября по 5 октября планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 13,15 млрд рублей в день. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на данные цели направят 276,16 млрд рублей. Эта сумма в семь раз больше, чем в августе 2023 года, когда ежедневные покупки составляли 1,8 млрд рублей.

Подчеркивается, что данное решение ведомством было принято на фоне ожиданий роста нефтегазовых доходов бюджета на 279,12 млрд рублей в сентябре по сравнению с августом.

До этого заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что остатки средств российских экспортеров на счетах в рупиях незначительны по сравнению с общим объемом экспорта из РФ.

По словам Заботкина, некоторые расчеты в рупиях существуют, но их доля невелика относительно всего экспорта. Он также отметил, что импорт России из Индии ненулевой, поэтому валюта платежа за экспорт напрямую не связана с направлением поставок.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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