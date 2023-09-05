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Названа сумма возможных потерь Warner Bros. из-за забастовок киноактеров в США

Warner Bros. ожидает, что потеряет до $500 млн из-за забастовок киноактеров в США

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ImagePressAgency/Global Look Press

Компания Warner Bros. Discovery ожидает потери до $500 миллионов прибыли из-за забастовки Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), передает РИА Новости.

Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявлял, что если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября, киноиндустрию в США ждет «абсолютный коллапс».

В отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) говорится, что компания ожидает, что финансовые последствия забастовок для Warner Bros. Discovery сохранятся до конца года.

«Скорректированный показатель (прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. — «Газета.Ru») EBITDA окажет негативное влияние примерно на $300-500 миллионов», — говорится в отчете.

Отмечается, что руководство компании надеется на прекращение забастовок, хотя предсказать, когда именно это произойдет, невозможно.

До этого газета Financial Times писала, что ущерб экономике Калифорнии за четыре месяца забастовок сценаристов составил почти $5 млрд.

Ранее «Барби» стал самым кассовым глобальным релизом Warner Bros.

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