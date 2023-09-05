В Госдуме предложили возобновить и дополнить программу сельской ипотеки

Программу сельской ипотеки нужно возобновить и распространить ее на дачи. С таким предложением выступил депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Об этом пишет «Российская газета».

«Заменить эту программу для покупателя на таких же привлекательных условиях сейчас не представляется возможным, поэтому будем надеяться, что вскоре программа вернется на рынок. Будет большим плюсом, если под программу будут также попадать дачи», — рассказал парламентарий.

По его словам, выдачу кредитов по программе сельской ипотеки не раз приостанавливали из-за привязки к ключевой ставке Центробанка РФ, но всегда возобновляли. Депутат напомнил, что в России взят курс на освоение сельских территорий, и программа оказалась востребованной. За первое полугодие 2023 года по ней выдали около 8 тыс. кредитов на сумму более 20 млрд рублей, что в шесть раз больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Программа сельской ипотеки в России была приостановлена 25 августа. Это было сделано, чтобы ограничить расходы российского бюджета из-за повышения ЦБ ключевой ставки на 350 базисных пунктов до 12% годовых. Минсельхоз РФ сообщал, что программа будет возобновлена «после изменения текущей экономической ситуации». До этого в Сбере сообщили, что спрос на «Сельскую ипотеку» оказался очень высоким. Банк Сбер за одну июльскую неделю принял заявок по данной программе на общую сумму свыше 55 млрд рублей.

Программа сельской ипотеки — льготного кредитования на покупку недвижимости в небольших населенных пунктах под 3% годовых — действует в России с 2020 года. С этого года правительство РФ улучшило условия программы. Например, если раньше максимальная сумма льготного кредита составляла 3–5 млн рублей, то сейчас она достигает 6 млн рублей.

Ранее в России стали чаще брать семейную ипотеку.