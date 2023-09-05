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В США рассказали, как отказ от российского газа отразился на экономике Германии

CNBC: экономика Германии переживает сильный спад из-за антироссийских санкций

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Michael Sohn/AP

Серьезные проблемы в экономической сфере привели к тому, что Германия вернула себе статус «больного человека Европы». Об этом сообщил американский телеканал CNBC, сославшись на мнение главы немецкого института Ifo Ханса-Вернера Зинна.

По словам эксперта, происходящее в ФРГ нельзя считать краткосрочным явлением. В настоящее время крупнейшая экономика Европы страдает из-за спада производства, вызванного повышением цен на энергоносители.

Как отметил специалист, Берлин столкнулся с трудностями из-за отказа от использования российского газа. Ожидания немецких властей были «чересчур оптимистичными», особенно в свете климатических целей государства.

Речь идет о желании правительства перейти на возобновляемые источники энергии, зависимость от которых чревата «проблемой волатильности». Из-за нестабильной ситуации с ценами на ресурсы больше всего пострадал местный бизнес, подчеркнул Зинна.

«В нынешней политике Германии немного не хватает прагматизма», — добавил он.

Также эксперт предупредил, что страна рискует лишиться от двух до трех процентов своих промышленных мощностей. Причина тому — перенос производств в другие государства с более дешевым топливо, резюмировал специалист.

Ранее в Турции заявили, что Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) потерпели крупное геополитическое поражение на Украине.

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