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Инфляция в Турции резко ускорилась в августе

Bloomberg: инфляция в Турции достигла 58%, превысив консенсус-прогнозы

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Depositphotos

Инфляция в Турции в августе резко ускорилась до 58,9% в годовом выражении, превысив прогнозы аналитиков. Такие темпы роста потребительских цен ставят Центральный банк Турции перед серьезным вызовом в его борьбе с инфляцией. Об этом сообщает Bloomberg.

Ускорение инфляции произошло на фоне роста цен на продовольствие и энергоносители. Месячный прирост цен составил 9,1%. Годовой прирост базового индекса, исключающего волатильные статьи, составил 64,9%. Аналитики предполагали, что инфляция не превысит отметку в 55,9%.

«Происходит заметный рост базовых цен», — сказал главный экономист QNB Finansbank Эркин Исик. — «Мы ожидаем, что инфляция на конец года составит около 70%» с пиком около 75% в середине 2024 года из-за «базового эффекта от цен на природный газ».

Аналитики отмечают, что политика Центробанка Турции (ЦБТ) по замедлению дешевого кредитования пока не приносит ощутимых результатов. Девальвация лиры в 2023 году также сохраняет инфляционные риски.

Правительство Турции пообещало принять все необходимые меры для борьбы с инфляцией. Однако аналитики считают, что цель ЦБТ по снижению инфляции до конца года до 58% может быть не достигнута.

В середине августа курс турецкой лиры обновил новый исторический минимум.

Ранее Турецкий Центробанк повысил ключевую ставку до максимума с 2021 года.

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