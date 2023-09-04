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США намерены передать Украине более $1 млрд подсанкционных российских активов

CBS: Вашингтон хочет передать Киеву российские активы на $1 млрд

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Kevin Lamarque/Reuters

Министерство юстиции США планирует направить Киеву попавшие под санкции российские активы на общую сумму более $1 млрд, сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, с конца февраля 2022 года американские власти арестовали по всему миру активы России на сумму более $1 млрд.

Первый заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что ведомство добивается от конгресса разрешения использовать полученные средства для пользы Украины.

Раннее сообщалось, что Индия попросила США разморозить деньги алмазных компаний, которые могут быть связаны с российской «Алросой».

Заблокированная сумма составляет $26 млн. США считают, что индийские компании пытались перевести средства на закупку в России алмазного сырья.

В Индии заявили, что эти выплаты предназначались для оплаты заказов, выполненных до вступления в силу санкций против «Алросы».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США намерена ввести новые санкции против России и КНДР в связи с тем, что Москва и Пхеньян наращивают военно-техническое сотрудничество.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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