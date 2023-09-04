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По временному коридору в Черном море прошли четыре судна из портов Украины

Зеленский рассказал о четырех контейнеровозах, прошедших в Черном море

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Yoruk Isik/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что уже четыре судна успешно прошли через временный морской коридор, объявленный Киевом, в Черном море.

В своем видеообращении в Telegram-канале Зеленский рассказал: «Уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору из наших южных морских портов».

Первым судном, которое отправилось по временному коридору 16 августа из порта Одессы, был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга.

Ранее в США указали на проблемы с транспортировкой украинского зерна по Дунаю. Торговые суда сталкиваются с проблемами при транспортировке украинского зерна по Дунаю из-за устаревшей портовой инфраструктуры. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитика компании Kpler Алексиса Эллендера.

По словам аналитика, портовая инфраструктура на Дунае устарела, и предназначенные для более крупных портов танкеры не могут пройти по реке, рискуя получить повреждения или застрять.

27 августа румынские власти заявили о намерении удвоить транзит украинского зерна.

Ранее в США не исключили «военные решения» для безопасности судов при экспорте зерна с Украины

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