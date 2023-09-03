В России фиксируют дефицит жилья на рынке аренды

Предложение на рынке аренды жилья в России продолжает сокращаться третий месяц подряд, из-за чего в части крупных городов средние ставки выросли почти на 3%. К зиме цены могут подняться еще, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз эксперты компании «Этажи».

По мнению аналитиков «Этажей», в этом году пиковый сезон спроса начался на месяц раньше обычного — уже в июле, а не в августе. К началу сентября в ряде городов предложение сократилось на 25-30% по сравнению со средним уровнем. Это привело к росту ставок аренды.

Также на ситуацию может повлиять удорожание ипотеки на готовое жилье. Часть покупателей предпочтет временно снять квартиру, что увеличит спрос. Активного предложения на этом фоне станет еще меньше.

Эксперты прогнозируют, что к зиме из-за дефицита свободного жилья цены могут вырасти ещё на 5-10%. За август больше всего подорожали квартиры в Петербурге, Красноярске и Уфе — на 2-3%.

По их данным, ранее в августе заметно выросли и цены на покупку жилья. Лидерами стали Челябинск и Волгоград с ростом более 1,5%. Таким образом, на рынке недвижимости наблюдается инфляция как в сегменте аренды, так и продаж.

На прошлой неделе аналитики подсчитали, насколько в РФ выросла стоимость посуточной аренды жилья выросла стоимость посуточной аренды жилья в РФ.

Ранее были названы российские курорты с самой дешевой арендой в августе.