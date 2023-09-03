Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России фиксируют дефицит жилья на рынке аренды

«Известия»: дефицит предложения заставляет расти цены на аренду жилья в России

close
100%
Depositphotos

Предложение на рынке аренды жилья в России продолжает сокращаться третий месяц подряд, из-за чего в части крупных городов средние ставки выросли почти на 3%. К зиме цены могут подняться еще, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз эксперты компании «Этажи».

По мнению аналитиков «Этажей», в этом году пиковый сезон спроса начался на месяц раньше обычного — уже в июле, а не в августе. К началу сентября в ряде городов предложение сократилось на 25-30% по сравнению со средним уровнем. Это привело к росту ставок аренды.

Также на ситуацию может повлиять удорожание ипотеки на готовое жилье. Часть покупателей предпочтет временно снять квартиру, что увеличит спрос. Активного предложения на этом фоне станет еще меньше.

Эксперты прогнозируют, что к зиме из-за дефицита свободного жилья цены могут вырасти ещё на 5-10%. За август больше всего подорожали квартиры в Петербурге, Красноярске и Уфе — на 2-3%.

По их данным, ранее в августе заметно выросли и цены на покупку жилья. Лидерами стали Челябинск и Волгоград с ростом более 1,5%. Таким образом, на рынке недвижимости наблюдается инфляция как в сегменте аренды, так и продаж.

На прошлой неделе аналитики подсчитали, насколько в РФ выросла стоимость посуточной аренды жилья выросла стоимость посуточной аренды жилья в РФ.

Ранее были названы российские курорты с самой дешевой арендой в августе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях