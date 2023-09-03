Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик рассказал о будущем мирового нефтяного рынка

Аналитик Громов предсказал появление новых игроков на нефтяном рынке

close
100%
Global Look Press

Главный директор по энергетике Института энергетики и финансов Алексей Громов оценил перспективы развития рынка нефти в 2024-2025 годах. Как отметил эксперт, на ситуацию будут влиять как экономическая конъюнктура основных потребителей, так и появление новых значимых производителей. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

Громов полагает, что уже во второй половине 2024 года начнут сказываться дополнительные объемы добычи нефти в ряде стран. В частности, Гайана и Бразилия активно развивают морские месторождения, благодаря чему их экспорт может вырасти к 2025-2026 годам.

Кроме того, по мнению эксперта, на рынок могут вернуться Иран и Венесуэла в случае смягчения в отношении них санкционных ограничений. Это также неизбежно скажется на конъюнктуре.

При этом Громов подчеркнул, что ОПЕК+ по-прежнему будет играть важную роль балансировщика рынка. Однако в условиях глобальных трансформаций прогнозировать динамику цен на нефть остается сложным.

В конце этой недели стало известно, что Россия продлит сокращение поставок нефти на октябрь.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях