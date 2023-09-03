Аналитик рассказал о будущем мирового нефтяного рынка

Главный директор по энергетике Института энергетики и финансов Алексей Громов оценил перспективы развития рынка нефти в 2024-2025 годах. Как отметил эксперт, на ситуацию будут влиять как экономическая конъюнктура основных потребителей, так и появление новых значимых производителей. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

Громов полагает, что уже во второй половине 2024 года начнут сказываться дополнительные объемы добычи нефти в ряде стран. В частности, Гайана и Бразилия активно развивают морские месторождения, благодаря чему их экспорт может вырасти к 2025-2026 годам.

Кроме того, по мнению эксперта, на рынок могут вернуться Иран и Венесуэла в случае смягчения в отношении них санкционных ограничений. Это также неизбежно скажется на конъюнктуре.

При этом Громов подчеркнул, что ОПЕК+ по-прежнему будет играть важную роль балансировщика рынка. Однако в условиях глобальных трансформаций прогнозировать динамику цен на нефть остается сложным.

В конце этой недели стало известно, что Россия продлит сокращение поставок нефти на октябрь.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.