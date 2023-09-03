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В Госдуме назвали главное условие повышения ключевой ставки

Депутат Аксаков: Центробанк повысит ключевую ставку из-за роста инфляции

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«Газета.Ru»

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк (ЦБ) России примет решение о повышении ключевой ставки, если в стране будет расти инфляция. Об этом сообщает URA.ru.

По его словам, показатель в 100 рублей за доллар является психологическим, это не влияет на настроение людей или бизнеса, которое влияет на ситуацию на рынке, усиливается давление на курс рубля.

«Поэтому ориентир в 100 рублей тоже будет иметься в виду. Но это не главное. Главное — это инфляция и влияние курса рубля на инфляцию», — подчеркнул парламентарий.

Он подчеркнул, что ЦБ будет сдерживать снижение курса рубля, если оно произойдет, но оно будет связано с инфляцией. Так регулятор планирует влиять на инфляционные процессы в России.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о возможности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

Набиуллина объяснила, что ЦБ может снизить ключевую ставку только в случае снижения инфляции. Банк России будет учитывать различные данные сентября для принятия решения по ставке.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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