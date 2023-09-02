Стало известно о новом полете SJ-100

Опытный образец импортзамещенного российского самолета SJ-100 выполнил свой второй полет в субботу, 2 августа. Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации в официальном Telegram-канале.

«И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй полет был дольше, чем первый», — уточнили в ОАК.

По информации корпорации, сегодняшний полет длился 75 минут на высоте до 6 тыс. м.

В ходе прошедшего полета экипаж SJ-100 смог произвести уборку шасси, проверить работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине.

Помимо того, была проверена работа противообледенительной системы воздухозаборников двигателя.

Самолет был под управлением командира Леонида Чикунова, вторым пилотом был Сергей Завалкин.

До этого авиаэксперт Роман Гусаров назвал решение вопроса независимости авиации задачей России. Он подчеркивал, что на втором опытном образце SJ-100 установят отечественные двигатели.

Ранее в Кремле прокомментировали первый полет импортозамещенного SJ-100.