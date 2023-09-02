Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о новом полете SJ-100

ОАК: импортозамещенный SJ-100 выполнил второй полет

close
100%
ПАО «ОАК»

Опытный образец импортзамещенного российского самолета SJ-100 выполнил свой второй полет в субботу, 2 августа. Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации в официальном Telegram-канале.

«И снова новости из Комсомольска-на-Амуре: там только что завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй полет был дольше, чем первый», — уточнили в ОАК.

По информации корпорации, сегодняшний полет длился 75 минут на высоте до 6 тыс. м.

В ходе прошедшего полета экипаж SJ-100 смог произвести уборку шасси, проверить работу систем кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине.

Помимо того, была проверена работа противообледенительной системы воздухозаборников двигателя.

Самолет был под управлением командира Леонида Чикунова, вторым пилотом был Сергей Завалкин.

До этого авиаэксперт Роман Гусаров назвал решение вопроса независимости авиации задачей России. Он подчеркивал, что на втором опытном образце SJ-100 установят отечественные двигатели.

Ранее в Кремле прокомментировали первый полет импортозамещенного SJ-100.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях