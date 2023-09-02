Россиянам рассказали о причинах перебоев с поставками топлива в регионы

Локальные перебои с поставками топлива на автомобильные заправки, расположенные в ряде регионов России, связаны с логистическими проблемами и сходством оптовых и розничных цен. Об этом рассказал руководитель проектов исследовательской группы «Петромаркет» Николай Баранов, передает РИА Новости.

В материале указано, что в августе в нескольких российских субъектах наблюдался рост стоимости топлива и задержки при его поставках. Главным образом это коснулась южных регионов страны, уточнило агентство.

Как отметил Баранов, трудности возникли по нескольким причинам. Одна из них — логистические сложности, под которыми подразумевается перегруженность железнодорожной инфраструктуры и последовавшее за этим увеличение сроков поставок нефтепродуктов на соответствующие базы.

Также специалист указал на диспаритет оптовых и розничных цен.

«На сегодняшний день оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний — «Газета.Ru»), из-за этого страдает независимая розница: они либо вынуждены прекратить торговлю, либо устанавливать цену на 3-4 рубля выше, чем на АЗС ВИНК», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что в сезон отпусков спрос на топливо заметно повышается. В результате все указанные причины в совокупности приводят к дефициту ресурсов на ряде автозаправок, пояснил Баранов.

По его мнению, урегулировать ситуацию можно при помощи увеличения розничных цен на топливо. Другой способ — рост выплат по демпферу с целью снижения оптовой стоимости нефтепродуктов, заявил специалист.

В то же время собеседник агентства опроверг информацию о дефиците топлива в стране. Согласно имеющейся у него информации, по состоянию на начало августа запасы бензина в России достигли 2,034 млн тонн. Данное значение оказалось на 4,4% выше по сравнению с показателями 2022 года за аналогичный период.

Запасы дизельного топлива, в свою очередь, составили 2,177 млн тонн. Баранов указал, что количество данного вида ресурсов на 23% превышает соответствующие показатели прошлого года.

Ранее в Министерстве энергетики РФ прокомментировали проблемы с поставками топлива в южные регионы страны.