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Россия и Малайзия частично перешли на дирхамы и юани в торговле

РИА Новости: Россия и Малайзия частично перешли на расчеты в дирхамах и юанях

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Depositphotos

Ряд малайзийских компаний частично перешли в торговле с российским бизнесом на расчеты в юанях и дирхамах. Об этом РИА Новости сообщил торговый советник посольства Малайзии в России Хайфил Элми Джамил.

Джамил не уточнил, о каком объеме соответствующих операций идет речь. Многие компании не раскрывают такую информацию, объяснил дипломат.

По его словам, Россия и Малайзия для расчетов чаще используют китайский юань, чем дирхам ОАЭ. Спрос на российские рубли в Малайзии пока не очень высок, как и на малайзийские ринггиты в РФ, уточнил Джамил.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas 11 июля заявил, что Россия предлагает запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). Министр отметил, что Москва готова к предметной работе по данному направлению.

4 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай проводят более 80% коммерческих сделок в нацвалютах. Лавров ранее отмечал, что Россия активно переходит на расчеты в нацвалютах также с Индией, государствами Азии, Африки и Латинской Америки, Ираном. Министр уточнил, что доля доллара во взаимных расчетах с этими странами последовательно снижается.

Ранее сообщалось, что Россия откроет новые диппредставительства в странах Юго-Восточной Азии.

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