«Сбер» оценил рост трат россиян на подготовку детей к школе

Расходы родителей на сбор ребенка в школу в большинстве регионов страны выросли в этом году почти на 10% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики статистического сервиса «Сбериндекс». По данным экспертов, самые крупные расходы приходятся на обувь и одежду, а книги — на последнем месте.

«Средние безналичные траты родителей составили 32 447 рублей, это на 9,9% больше, чем в 2022 году», — сообщила пресс-служба «Сбера».

Аналитики отмечают, что расходы на подготовку к школе достаточно сильно различаются по регионам.

Самые большие траты на Чукотке и в Москве — родители в среднем раскошелились на 67,1 тыс. рублей и 50,4 тыс. рублей соответственно.

В первую десятку также попали Магадан, Камчатка, Сахалин и ЯНАО.

Дешевле всего собрать ребенка к школе в Марий Эл и Удмуртии — на это уйдет около 20 тыс. рублей.

Значимый рост расходов по сравнению с прошлым годом эксперты отмечают в Карачаево-Черкесии и Санкт-Петербурге.

В Якутии и на Чукотке траты родителей накануне 1 сентября, напротив, снизились.

Наибольшую долю в расходах на подготовку к школе занимают траты на одежду и обувь. На форму, канцтовары и цветы у родителей уходит менее 10% отведенного на сборы в школу бюджета. На покупку книг тратится около 3% от общей суммы.