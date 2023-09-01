Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Сбер» оценил рост трат россиян на подготовку детей к школе

Исследование: расходы родителей на сбор ребенка в школу увеличились на 10%

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Расходы родителей на сбор ребенка в школу в большинстве регионов страны выросли в этом году почти на 10% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики статистического сервиса «Сбериндекс». По данным экспертов, самые крупные расходы приходятся на обувь и одежду, а книги — на последнем месте.

«Средние безналичные траты родителей составили 32 447 рублей, это на 9,9% больше, чем в 2022 году», — сообщила пресс-служба «Сбера».

Аналитики отмечают, что расходы на подготовку к школе достаточно сильно различаются по регионам.

Самые большие траты на Чукотке и в Москве — родители в среднем раскошелились на 67,1 тыс. рублей и 50,4 тыс. рублей соответственно.

В первую десятку также попали Магадан, Камчатка, Сахалин и ЯНАО.

Дешевле всего собрать ребенка к школе в Марий Эл и Удмуртии — на это уйдет около 20 тыс. рублей.

Значимый рост расходов по сравнению с прошлым годом эксперты отмечают в Карачаево-Черкесии и Санкт-Петербурге.

В Якутии и на Чукотке траты родителей накануне 1 сентября, напротив, снизились.

Наибольшую долю в расходах на подготовку к школе занимают траты на одежду и обувь. На форму, канцтовары и цветы у родителей уходит менее 10% отведенного на сборы в школу бюджета. На покупку книг тратится около 3% от общей суммы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях