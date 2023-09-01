Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России зафиксировали дефицит покупателей рублей

Финансист Бабин: покупать рубли на бирже сейчас практически некому

close
100%
Global Look Press

Покупать рубли на бирже сейчас практически некому. Раньше это делали инвесторы и спекулянты, в том числе зарубежные, количество которых значительно сократилось c февраля 2022 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Наблюдающийся в последние дни активный рост нефтяных цен почти некому заложить в текущие котировки рубля, так как раньше это делали инвесторы и спекулянты, в том числе иностранные, число которых существенно упало после февраля прошлого года», — сказал он.

Сейчас рубли на бирже покупают в основном экспортеры, в том числе для осуществления налоговых платежей, уточнил эксперт.

По словам Бабина, дополнительные продажи валюты экспортерами пока лишь удерживают рубль от более быстрого ослабления. Не проявляется пока эффект и от подорожания нефти, начавшегося в конце июня, что уже должно было привести к увеличению экспортной выручки и притоку инвалюты на внутренний рынок.

«На курс рубля негативно влияет ряд факторов. В первую очередь, это стабильный спрос на иностранную валюту со стороны импорта, давно восстановившегося до уровней 2020–2021 годов. Дополнительные покупки валюты на биржевом рынке связаны с относительно высоким оттоком капитала из страны, в том числе нерезидентов, выходящих из российских активов», — отметил эксперт.

Рубль после стартовой просадки быстро восстановился, но вскоре вернулся к нисходящей динамике. В начале основных торгов произошла еще одна попытка укрепиться, но затем курс рубля ускорил снижение, выйдя в умеренный минус. Доллар устанавливал двухнедельный максимум немного выше 96,7 рублей, юань — 13,3 рублей.

Ранее инвестстратег Михеев спрогнозировал укрепление курса рубля к октябрю.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях