В России зафиксировали дефицит покупателей рублей

Покупать рубли на бирже сейчас практически некому. Раньше это делали инвесторы и спекулянты, в том числе зарубежные, количество которых значительно сократилось c февраля 2022 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Наблюдающийся в последние дни активный рост нефтяных цен почти некому заложить в текущие котировки рубля, так как раньше это делали инвесторы и спекулянты, в том числе иностранные, число которых существенно упало после февраля прошлого года», — сказал он.

Сейчас рубли на бирже покупают в основном экспортеры, в том числе для осуществления налоговых платежей, уточнил эксперт.

По словам Бабина, дополнительные продажи валюты экспортерами пока лишь удерживают рубль от более быстрого ослабления. Не проявляется пока эффект и от подорожания нефти, начавшегося в конце июня, что уже должно было привести к увеличению экспортной выручки и притоку инвалюты на внутренний рынок.

«На курс рубля негативно влияет ряд факторов. В первую очередь, это стабильный спрос на иностранную валюту со стороны импорта, давно восстановившегося до уровней 2020–2021 годов. Дополнительные покупки валюты на биржевом рынке связаны с относительно высоким оттоком капитала из страны, в том числе нерезидентов, выходящих из российских активов», — отметил эксперт.

Рубль после стартовой просадки быстро восстановился, но вскоре вернулся к нисходящей динамике. В начале основных торгов произошла еще одна попытка укрепиться, но затем курс рубля ускорил снижение, выйдя в умеренный минус. Доллар устанавливал двухнедельный максимум немного выше 96,7 рублей, юань — 13,3 рублей.

Ранее инвестстратег Михеев спрогнозировал укрепление курса рубля к октябрю.