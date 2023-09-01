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Россия начала сокращать экспорт нефти

Россия начала добровольно сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

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Dmitry Lovetsky/AP

Российская Федерация в сентябре продолжает добровольные сокращения экспорта нефти на мировые рынки, начатые в августе, но теперь на 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия в августе должна была сократить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, это должно было произойти в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Нефтяные компании сами должны решать, уменьшать им добычу или же экспорт, чтобы обеспечить поставленную задачу.

Позже заявил о продлении этой меры на сентябрь, но теперь сокращение должно составить 300 тысяч баррелей в сутки.

По мнению замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова,  для поддержания цен на нефть на достаточно высоком текущем уровне объявить о продолжении добровольного сокращения экспорта Россией «будет полезно». 

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена барреля эталонной североморской марки Brent в ближайшее время будет колебаться в коридоре $80-90.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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