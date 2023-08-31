Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, насколько выросли международные резервы России за неделю

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1 млрд, до $580,5 млрд

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Международные резервы России за неделю с 18 по 25 августа выросли на $1 млрд и составили $580,5 млрд. Об этом сообщает Банк России по итогам прошедшей недели.

На 18 августа резервы РФ были на уровне $579,5 млрд. Таким образом, за прошедшую неделю они увеличились на $1 млрд после роста на $7,8 млрд неделей ранее.

Аналитики отметили, что прирост мог замедлится на фоне сокращения экспортной выручки из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Также на резервы могло повлиять увеличение импорта в последние месяцы.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы в иностранной валюте и монетарном золоте, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства.

Несмотря на санкционное давление Запада, резервы РФ продолжают увеличиваться в 2023 году за счет экспортных доходов от продажи энергоресурсов. Однако темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом.

Более половины российских резервов сейчас заморожено в связи с санкциями.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях