Стало известно, насколько выросли международные резервы России за неделю

Международные резервы России за неделю с 18 по 25 августа выросли на $1 млрд и составили $580,5 млрд. Об этом сообщает Банк России по итогам прошедшей недели.

На 18 августа резервы РФ были на уровне $579,5 млрд. Таким образом, за прошедшую неделю они увеличились на $1 млрд после роста на $7,8 млрд неделей ранее.

Аналитики отметили, что прирост мог замедлится на фоне сокращения экспортной выручки из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Также на резервы могло повлиять увеличение импорта в последние месяцы.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы в иностранной валюте и монетарном золоте, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства.

Несмотря на санкционное давление Запада, резервы РФ продолжают увеличиваться в 2023 году за счет экспортных доходов от продажи энергоресурсов. Однако темпы роста замедлились по сравнению с прошлым годом.

Более половины российских резервов сейчас заморожено в связи с санкциями.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.