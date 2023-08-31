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Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум

Индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля 2022 года

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индекс Мосбиржи в моменте превысил отметку 3234,47 пунктов, обновив максимум с 21 февраля 2022 года. По данным биржи, к 12:30 мск индекс откатился к отметке 3221,61 пункта после роста на Индекс РТС вырос на 0,19% до 1054,09 пункта.

Доллар укрепился до 96,4 рубля, евро снизился до 105,08 рубля.

Аналитики «БКС-Экспресс» считают, что у бенчмарка есть все шансы продолжить свой рост. «Преодоление уровня 3225 пунктов выступает стандартным сигналом в пользу роста. Если не произойдет быстрого провала обратно к 3200 пунктам, то можно говорить о следующих целях около 3300–3330 пунктов. Среднесрочный взгляд по рынку умеренно позитивный при условии сохранения текущего фона», — прокомментировали они.

Новость дополняется

Ранее в России допустили, что индекс Мосбиржи может обновить максимум за полтора года.

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