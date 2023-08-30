Сбер поможет студентам в развитии технологических проектов

В преддверии Дня знаний Сбер открыл прием заявок на участие в четвертом акселераторе технологических стартапов для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов, сообщили в пресс-службе компании.

Акселератор нацелен как на развитие готовых технологических проектов, так и на создание проектов с нуля. Выпускники предыдущих трех волн создали 1,5 тыс. стартап-проектов и привлекли больше 420 млн рублей инвестиций.

Участие в программе бесплатное, надо только зарегистрироваться на сайте до 1 ноября 2023 года, уточнили в Сбере.

Как пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, в этом году Сбер стал партнером федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России.

По его словам, в рамках этого проекта частные инвесторы могут получить кешбэк до 50% от суммы вложений в университетские стартапы. На реализацию программы возмещения инвестиций будет направлено 3,2 млрд рублей.

«Уверен, что благодаря объединению мер господдержки и возможностей крупных компаний, готовых делиться своим опытом, технологиями и стать для ребят проводником в мир бизнеса, получится создать новое поколение блестящих предпринимателей. Они усилят научно-технический потенциал и уже через 10–15 лет будут формировать экономику страны», — заявил Ведяхин.

Акселерация проводится в два этапа в течение шести месяцев.

На первом этапе участники получают доступ к онлайн-программе от Сбера по технологическому предпринимательству. В ее основе — лучшие мировые и российские практики по генерации идей и дизайн-мышлению, менеджменту, маркетингу, юнит-экономике и стратегии выхода на рынок. По желанию студенты акселератора смогут выбрать трек с отраслевым уклоном, например — искусственный интеллект, технологии для метавселенной, концепции Web 3.0, технологии в медицине.

По завершении этого этапа у участников будет сформирована концепция стартапа и собрана команда для работы над ним.

На втором этапе команды работают с персональными менторами из числа опытных предпринимателей для превращения концепции в работающий продукт и достижения первых бизнес-результатов.

Лучшие команды представят свои стартапы руководству Сбера и других корпораций, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов на Демо-дне.

Победители и призеры могут претендовать на гранты от партнера акселератора Moscow Seed Fund, грант президента РФ для магистрантов, а также на бизнес-поддержку проекта после завершения программы, сообщили в Сбере.