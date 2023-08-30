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Россиян предупредили о вероятном дефиците «Доширака»

Mash: в России из-за нехватки кадров может произойти дефицит «Доширака»

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Depositphotos

Популярная лапша быстрого приготовления «Доширак», возможно, станет исчезать с полок российских магазинов на фоне ситуации с курсом рубля и дефицитом сотрудников на производстве. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, сложности с продукцией могут начаться из-за ослабления российской валюты, послужившего причиной для дефицита кадров на производстве.

Предположительно, с предприятий стали увольняться рабочие, которым стало невыгодно продолжать трудиться из-за перемен в курсе рубля.

«В связи с этим они стали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею», — уточнили в Mash.

При этом информацию о нехватке рабочих подтвердил сотрудник предприятия по производству лапши быстрого приготовления в Саратовской области.

В свою очередь производители ожидают, что проблема с нехваткой рабочих будет урегулирована к октябрю.

До этого Минстрой оценил нехватку строительных кадров в России в 200 тыс. человек.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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