Стало известно, какие страны стали главными потребителями продукции ТЭК России в 2023 году

По итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до $591,5 млрд, в этом году другим странам ежемесячно продается продукция ТЭК на $21,5 млрд, пишет RuNews24 со ссылкой на зарубежные ресурсы. Однако санкции привели к перераспределению торговых потоков, что, в свою очередь, изменило и структуры валютных поступлений.

Так, в апреле 2022 года стоимость экспорта данной продукции из России в Европу составляла $15,3 млрд, в июне 2023 года – $1,75 млрд. Нефтегазовый экспорт в США после начала спецоперации прекратился, до этого его стоимость составляла примерно $1,5 млрд в месяц.

После введения товарных санкций и валютных ограничений главными потребителями продукции ТЭК России стали Китай, Индия и Турция. Например, Китай в январе 2022 купил российскую продукцию ТЭК на $5,5 млрд, а в июне 2023 года — на $8,45 млрд, стоимость поставок в Индию за аналогичные периоды выросла с $0,65 млрд до $4,32 млрд.

В итоге в список крупнейших импортеров российского угля (на I полугодие 2023 года) вошли Китай (46%), Индия (19%), Южная Корея (12%), нефти — Китай (51%), Индия (36%), страны Евросоюз (8%), СПГ — страны Евросоюза (53%), Китай (20%) и Япония (15%). Крупными импортерами сжиженного нефтяного газа стали Турция (50%) и страны Евросоюза (42%), нефтепродуктов — Турция (24%), Китай (12%), Саудовская Аравия (10%), трубопроводного газа — страны Евросоюза (43%), Турция (27%) и Китай (21%).

Накануне стало известно, что география экспорта российского угля к 2030 году претерпит существенные изменения. По прогнозам экспертов, ключевым импортером вместо Китая станет Индия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому действующий запрет на экспорт рапса из страны продлен до конца февраля 2024 года, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее сообщалось, что Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию.