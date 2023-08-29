Экс-глава Минфина назвал неочевидную причину падения рубля

Экс-глава Минфина Михаил Задорнов заявил, что падение рубля связано с «зависшими» в РФ индийскими рупиями, передает РБК.

Эксперт уточнил, что в первом полугодии Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на $30 млрд, а российский импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. Задорнов отметил, что РФ нечего покупать в Индии, однако Россия не может эти рупии вернуть, поскольку рупия является неконвертируемой валютой.

»$30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — указал Задорнов.

Он подчеркнул, что возврат валюты в страну — способ воздействия на курс рубля. Из-за санкций этот процесс является для банков «сложным и долгим», но российское правительство и ЦБ обязаны решить эту проблему.

Индия запрещает проведение некоторых операций со своей национальной валютой. В индийских банках не всегда хватает рублей для конвертации рупий в другую валюту, отмечает РБК.

По данным Bloomberg, на счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.