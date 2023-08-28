Экспорт зерна из России вырос на четверть

Экспорт зерна из России продолжает расти на фоне высокого мирового спроса. По данным Российского зернового союза, с 1 по 27 августа страна нарастила отгрузки пшеницы, ячменя и кукурузы на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,4 млн тонн. Данные приводит агентство «Интерфакс».

По оценкам аналитиков союза, по итогам всего августа экспорт зерна из РФ составит 7,3 млн тонн, что на 26% выше уровня августа 2021 года. В том числе поставки пшеницы вырастут на 34%, до 6,1 млн тонн, ячменя — на 18%, до 1 млн тонн.

За два месяца нового сезона, июль – август, Россия экспортирует на 45% больше пшеницы, чем годом ранее — 10,6 млн тонн. При этом существенно меняется география поставок. Ведущим импортером становится не Египет, а Алжир, резко вырос спрос на российское зерно в странах Африки и Латинской Америки.

Активизация экспорта происходит на фоне благоприятного урожая в России в 2022 году. По прогнозам экспертов, высокий спрос на российскую пшеницу сохранится до конца года. Внутри страны цены пока остаются стабильными.

С начала сезона стоимость пшеницы для российских производителей в рублях выросла на 14,5%, в долларах — на 7%. Активное участие в экспорте принимают крупнейшие отечественные трейдеры зерна.

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