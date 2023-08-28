На Украине обвинили польскую фирму в регулярных срывах поставок для ВСУ

Польская фирма Alfa заключила ряд контрактов на поставку боеприпасов и снаряжения для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но регулярно нарушает свои обязательства, говорится в журналистском расследовании издания «Украинская правда».

По данным журналистов, первые контакты компания заключила с Минобороны Украины еще в апреле прошлого года. Украинское министерство продолжало подписывать с Alfa новые соглашения, включая те, которые предусматривали предоплату, несмотря на их срыв.

В публикации говорится, что всего было подписано не менее семи контрактов на общую сумму более 22 млрд гривен (порядка $596 млн), за которые частично была внесена предоплата.

Издание сообщает, что в итоге «польская фирма получила и вывела с Украины миллиарды гривен, а вот реализовать поставки оплаченного оружия не смогла». К настоящему моменту Alfa должна украинскому военному ведомству 3,5 млрд гривен (примерно $95 млн).

По данным издания, украинское Минобороны «пытается вернуть €27 миллионов предоплаты и взыскать еще около €13 миллионов штрафов за сорванные поставки».

До этого стало известно, что турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по повышенной цене куртки для украинской армии, была фигурантом ряда уголовных дел.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников на фоне обвинений его ведомства в закупке летних курток вместо зимних предложил пари.