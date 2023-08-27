Финансовые фирмы с активами в $2 трлн покинули Нью-Йорк и Калифорнию

Впервые появились точные данные, показывающие масштабы исхода финансовой отрасли из Нью-Йорка и Калифорнии. С 2020 года эти два штата потеряли фирмы, управлявшие активами почти на $1 трлн каждый. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет примерно о 370 фирмах, контролировавших активы на $2,7 трлн. Подавляющее большинство из них переместилось в другие штаты на Юге США, где налоги и стоимость жизни ниже.

Этот массовый исход финансистов принес таким штатам, как Флорида и Техас, тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест. Однако для Нью-Йорка и Калифорнии это обернулось потерей налоговых отчислений и ослаблением экономических позиций.

На Юге США исход финансистов спровоцировал экономический бум — растут цены на недвижимость, ведется строительство новых офисных центров. Финансовые фирмы открывают тысячи рабочих мест во Флориде и Техасе. Эксперты констатируют кардинальную перестройку экономик южных штатов.

При этом Нью-Йорк по-прежнему удерживает лидерство по числу и размерам инвесткомпаний. Однако продолжающийся отток финансовых активов не может не беспокоить власти штата. Так, Флорида уже обошла Коннектикут по объему контролируемых финансовых активов.

Эксперты констатируют лавинообразный характер исхода финансистов с севера США. Компании опасаются выглядеть несолидно, если не последуют примеру конкурентов, перемещающихся на Юг вслед за дешевыми налогами и комфортным климатом. Это в свою очередь может спровоцировать масштабные кризисы в крупнейших городских агломерациях США.

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