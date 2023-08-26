На Украине в барах стали бойкотировать один коктейль из-за России

На Украине некоторые считают, что употребление коктейля Aperol Spritz поддерживает Россию, поэтому в местных барах стали бойкотировать его. Об этом пишет газета The Washington Post.

«В Украине многие бары теперь его бойкотируют за решение владельца бренда, итальянской компании Campari, продолжить работу в России. Некоторые бары предлагают теперь коктейль на альтернативной основе от других компаний, а магазины отказываются продавать продукцию компании», — говорится в статье.

Несмотря на заявления компании о прекращении всех рекламных акций и сокращении до минимума своего бизнеса в России, на Украине эти заявления воспринимают как банальность, пишет газета.

Россия наряду с Германией, Францией, Италией и США является одним из ключевых рынков группы Campari по продажам Aperol. В 2022 году компания продала в России и на Украине около 3% всего объема реализованной продукции. В январе-марте этого года международные продажи группы увеличились почти на 20%.

В конце марта прошлого года Davide Campari-Milano NV заявил об ограничении бизнеса в России. Речь шла о сокращении рекламы и продвижения напитков группы в России, а также приостановке инвестиций. Пояснялось, что Campari сократит свой бизнес в стране до необходимого минимума. Однако производитель продолжит продавать алкоголь в РФ. Davide Campari-Milano NV работает на российском рынке с 2011 года. Компания производит вермуты Campari и Cinzano, шампанского Mondoro.

Ранее сообщалось, что иностранным компаниям стало сложнее продавать бизнес в России.