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Минфин РФ предлагает одобрить расчеты в рублях ввозных пошлин в ЕАЭС

Минфин России предлагает одобрить расчет в рублях ввозных пошлин в ЕАЭС

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин РФ предлагает одобрить проект протокола о расчетах в рублях ввозных пошлин в страны ЕАЭС, передает ТАСС.

Министерство предлагает внести изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе ‎от 29 мая 2014 года в части, касающейся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что страны Евразийского экономического совета (ЕАЭС) продолжают оставаться надежными поставщиками сельскохозяйственных товаров на внутренние и внешние рынки, а также нужно создать единое пространство для обеспечения товарами.

При этом глава российского кабмина отметил, одним из приоритетных направлений деятельности ЕАЭС остается формирование общих рынков товаров и услуг.

Также сообщалось, что 24-25 августа Мишустин посетит Армению для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что заседание пройдет в горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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