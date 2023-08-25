Аналитик предрек рост цен в России на 5-7%

Цены на товары в России поднимутся на 5-7%, при этом рост ожидается плавный, без каких либо потрясений. Об этом в интервью НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. Он отметил, что российская экономика уже переживала подобные этапы, поэтому ретейлеры знают, как действовать в ситуации, связанной с ослаблением курса рубля.

«Изменение цен зависит от целого ряда факторов — от запасов сырья, готовой продукции и так далее. Важно и количество конкурентов на рынке. Если их много — ситуация одна. Если же отрасль монополизирована — совершенно другая. К тому же, если поставщик может удерживать цены чуть дольше, чем конкуренты, у него резко увеличится объем продаж», — пояснил Карпов.

При этом он подчеркнул, что заморозка цен не решит возникшую проблему, поскольку в итоге все равно кому-то придется платить.

25 августа газета «Известия» сообщила, что производители хотят чаще повышать цены из-за ослабления рубля и просят признать смену курса отечественной валюты основанием для изменения цен. Они обосновывают это ростом себестоимости производства и подорожанием закупок в иностранной валюте. Еще одним фактором называют рост тарифов грузовых перевозок.

Ранее экономист призвал государство вмешаться в вопрос роста цен на продукты.