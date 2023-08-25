Heineken завершила продажу бизнеса в России производителю «Прелести»

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken завершил сделку по продаже своих активов в России группе «Арнест». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Сумма сделки составляет €1 за 100% акций.

«Heineken N.V. объявляет о завершении сделки по продаже своих активов в России группе «Арнест». Сделка получила все необходимые одобрения и завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года. Сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн. Цена покупки бизнеса Heineken Россия составляет €1 за 100% акций», — цитирует агентство сообщение компании.

Руководство Heineken сообщало, что нашло покупателя на собственный бизнес на территории России, в апреле этого года. 7 марта нидерландский производитель пива разрешил своему российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства. 22 февраля в европейской компании объяснили продолжение своей работы на территории РФ поиском покупателя на свои российские активы. Нового владельца планировали найти до конца первого полугодия 2023 года. Концерн уже тогда оценивал объем возможных потерь от сделки в €300 млн.

ОАО «Арнест» — крупнейший российский производитель парфюмерно-косметических изделий и бытовой химии в аэрозольной упаковке. История компании начинается в 1971 году, когда Невинномысский завод бытовой химии выпустил первую партию лака для волос «Прелесть».

Ранее сообщалось, что в России с начала года вырос импорт пива.