Бразилия предложила Аргентине заменить доллар юанем в двусторонней торговле

Глава Минфина Бразилии Фернанду Аддад сообщил о том, что его страна предложила Аргентине использовать китайский юань в качестве гарантийного инструмента в двусторонней торговле вместо доллара, передает ТАСС.

«Мы уже направили аргентинскому правительству предложение о гарантиях бразильского экспорта в юанях со стороны», — заявил он.

По словам министра, речь идет о том, чтобы гарантом по торговым операциям выступал государственный банк Banco do Brasil.

Он также указал, что такая схема обеспечивает интересы национального бизнеса и удовлетворяет требованиям регулятора.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал необратимым процесс дедолларизации, который происходит на пространстве БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

22 августа министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны входящие в группу БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы. Он отметил, что эта расчетная единица не будет единой валютой, как евро, а может стать альтернативой доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок.

Ранее сообщалось, что однополярная экономическая система может разрушиться из-за действий БРИКС.