Канада ввела новые антироссийские санкции

Канада вводит санкции в отношении четырех физических и 29 юридических лиц в России, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Его слова приводит РИА Новости.

«Канада объявляет дополнительные санкции в отношении четырех физических лиц и 29 (юрлиц в России. — «Газета.Ru»), — указал политик.

Он пояснил, что ограничения коснутся компаний и предприятий, занятых в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах Российской Федерации.

Трюдо подчеркнул, что стрикционные меры призваны убедить РФ покинуть всю территорию Украины.

До этого Канада ввела санкции против Мосгорсуда, Басманного районного суда и Хамовнического районного суда.

В июле Канада расширила санкции против России, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. Под ограничительные меры попали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община. Также в список вошли российские деятели культуры и шоу-бизнеса, среди которых Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Мария Федосеева-Шукшина, Александр Скляр и другие.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.