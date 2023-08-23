Стало известно о росте поставок российского газа в ЕС

Россия поставила рекордное количество трубопроводного газа для стран Евросоюза в июле, пишут «Ведомости» со ссылкой на ежемесячный обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

По информации издания, в июле 2023 года объемы поставок достигли максимальных значений с августа 2022 года и превысили 2 млрд кубометров.

«В целом ЕС увеличил импорт трубопроводного газа в июле 2023 г. на 16% к уровню июня до 13,5 млрд куб. м, хотя в первом полугодии наблюдалась отрицательная динамика месяц к месяцу», — говорится в публикации.

Отмечается, что помимо России поставки увеличили также Норвегия и Алжир.

До этого биржевые цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила $500 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $502 за 1 тыс. куб. м.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.