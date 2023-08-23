Сухопутный коридор в Крым через Запорожье работает

На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что дорога через Запорожскую область, ведущая в Крым, используется в полной мере, и проезжающие по ней выражают благодарность за ее строительство.

Балицкий обратился к президенту, отметив, что сухопутный маршрут вокруг Азовского моря, проходящий через Запорожскую область, полностью функционирует. Он выразил признательность правительству Российской Федерации и самому президенту за своевременное строительство данной дороги, которая стала очень важной. Губернатор также напомнил, что киевский режим продолжает атаковать транспортную инфраструктуру на территории России, включая Крымский мост. Он подчеркнул, что благодаря своевременным действиям сегодня эта дорога приносит плоды, и люди, путешествующие через Запорожскую область, выражают свою благодарность.

Также Балицкий раскрыл, сколько людей в Запорожской области поддерживают Путина.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.