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Осенью электронные сигареты в России могут существенно подорожать

Mash: осенью 2023 года электронные сигареты в России подорожают на 30%

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Shutterstock

Электронные сигареты в России подорожают в среднем на 30% уже в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, вейпы с весны уже стали стоить дороже минимум на 10%. Канал пишет, что это только начало из-за роста курсов доллара и евро (на них покупаются устройства за границей), проблем с логистикой и ужесточения законов.

Также российские таможенники стали более тщательно досматривать фуры с электронками: сверяют позиции, проверяют сертификаты, задают вопросы. Об этом каналу сообщили источники, близкие к отечественным импортерам. По их словам, действия таможенников связаны с ужесточением в РФ законодательства о продаже вейпов несовершеннолетним. Импортеры отказываются от части продукции, предпочитают небольшие партии из-за опасений ареста продукции, рейдов и штрафов, пишет канал.

Президент России Владимир Путин 23 июля подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним — лицам, не достигшим возраста 18 лет, Госдума приняла его 11 апреля. Закон ввел запрет продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним. Кроме того, недопустимо продавать вейпы на ярмарках, выставках и дистанционным способом. Член фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Колунов 14 июня заявил, что нормы закона не исполняются.

Ранее в Госдуме предложили ввести штрафы за незаконную перевозку вейпов.

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