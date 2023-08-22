ЛУКОЙЛ планирует масштабный выкуп собственных акций

Нефтяная компания ЛУКОЙЛ намерена выкупить до четверти своих акций у нерезидентов со значительным дисконтом к текущей цене. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс», знакомый с ситуацией.

На фоне этого бумаги ЛУКОЙЛа по состоянию на 16:09 мск взлетели на 5,46%, до 6608 рублей. К 16:30 рост бумаг скорректировался до 6555,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговые площадки Trading View. Индекс Мосбиржи также отреагировал на новость ростом на 0,83% до 3168,5 пунктов.

Компания предполагает, что при выкупе ценных бумаг дисконт к рыночной цене составит не менее 50%. Для расчетов компания намерена использовать валюту со своих зарубежных счетов, не обращаясь к внутреннему валютному рынку,.

Акции ЛУКОЙЛа традиционно пользовались спросом у иностранных инвестфондов. Однако после введения ограничительных мер они фактически заблокированы на счетах типа «С» номинальных держателей.

В начале августа схожую сделку по выкупу акций нерезидентов осуществила сеть магазинов «Магнит», популярная у зарубежных инвесторов.

Ранее Путин потребовал вернуть бизнес-активы в Россию.